Putins Angriffskrieg : Russland: Ukrainische Truppen sollen Mariupol verlassen

Mariupol ist Schauplatz heftiger Kämpfe. Die Hafenstadt wird seit vielen Tagen von russischen Truppen belagert. Foto: Maximilian Clarke/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Moskau Ukrainische Truppen sollen die schwer umkämpfte Hafenstadt Mariupol unbewaffnet über vereinbarten Route verlassen. Das fordert Russland. Morgen Vormittag hätten sie zwei Stunden Zeit dafür.

Russland fordert ukrainische Truppen in Mariupol auf, die Waffen niederzulegen und die besonders schwer von Kämpfen betroffene Hafenstadt am Montagvormittag zu verlassen.

Dazu solle zwischen 10.00 und 12.00 Uhr Moskauer Zeit (8.00 bis 10.00 Uhr MEZ) ein Korridor eingerichtet werden, teilt Generalmajor Michail Misinzew am Sonntag der russischen Staatsagentur Tass zufolge mit.

Keine Reaktion von ukrainischer Seite

Laut Misinzew soll außerdem Zivilisten ermöglicht werden, die Stadt in Richtung Russland oder in ukrainisch kontrollierte Gebiete zu verlassen. Nach russischen Angaben befinden sich derzeit noch 130 000 Zivilisten in der Stadt.