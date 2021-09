„Vereiniger Alexander 1.“ : Putin und Lukaschenko verkünden wirtschaftliches Integrationsprogramm ihrer Staaten

Wladimir Putin Alexander Lukaschenko nach einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag. Foto: AP/Shamil Zhumatov

Moskau Am Donnerstagabend verkündeten Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko ein imposantes wirtschaftliches Integrationsprogramm ihrer Staaten. Es könnte die ökonomische Souveränität von Belarus in Frage stellen. Aber Experten zweifeln an seiner baldigen Umsetzung.