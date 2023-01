Konflikte : Russland: US-Amerikaner wegen Spionage festgenommen

Moskau- Ein US-Amerikaner soll geheime Informationen zur „biologischen Thematik“ gesammelt und diese nach Washington übermittelt haben. Nun wurde er festgenommen - ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen US-Amerikaner wegen Spionage festgesetzt. Es sei ein Strafverfahren gegen ihn wegen eingeleitet worden, teilte der FSB am Donnerstag in Moskau mit.

Die jüngsten Freilassungen von US-Bürgern hätten Kremlchef Wladimir Putin gezeigt, dass es Zeit sei, den „Austausch-Fonds“ wieder aufzufüllen, meinte der russische Oppositionelle Leonid Wolkow in seinem Exil im Ausland. „Jeder Ausländer in Russland ist jetzt in erster Linie potenziell jemand für den Austausch-Fonds“, so Wolkow, der für den im Straflager inhaftierten Putin-Gegner Alexej Nawalny arbeitet.