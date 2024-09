Neufassung klingt aggressiv Russland verschärft seine Atomdoktrin

Man fixiere die Bedingungen für den Einsatz der Atomwaffen klar, Wladimir Putin las seine Drohung vom Blatt ab. „Wir werden diese Möglichkeit in Betracht ziehen, wenn wir zuverlässige Informationen über den massierten Start von Luft- und Weltraum-Angriffswaffen und über deren Überqueren unserer Staatsgrenze erhalten.“ Putin verlas am Mittwoch zentrale Thesen der neuen vaterländischen Nuklear-Doktrin, offizieller kann eine Drohung nicht sein. „Ich denke dabei an strategische und taktische Luftwaffe, Marschflugkörper, Drohnen, Hyperschall- und andere Flugapparate.“