Luftabwehr : Russland warnt USA vor Patriot-Lieferung an die Ukraine

Moskau Um sich vor russischen Drohnen- und Raketenangriffen schützen zu können, will die Ukraine mehr Luftabwehrsysteme. Doch eine mögliche Lieferung aus den USA erzürnt den Kriegsgegner Russland.

Russland hat die USA vor der Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems an die Ukraine gewarnt. Wie andere schwere Waffen auch würden diese Komplexe für die russischen Streitkräfte zu „rechtmäßigen vorrangigen Zielen“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, am Donnerstag. Sie reagierte damit auf Berichte in US-Medien, denen zufolge Washington die Lieferung dieser Systeme für die Stärkung der ukrainischen Luftabwehr erwäge.