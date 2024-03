Reportage nach dem Terror in Moskau Russlands demolierte Wirklichkeit

Es scheint unwirklich, dass angeblich nur vier Terroristen hier so viele Tote und Trümmer hinterlassen haben. So unwirklich wie die Videos der gefassten Täter, wo die Killer kläglich zittern. Regimekritiker bezweifelten zunächst, dass die festgenommenen Tadschiken die selben Männer seien wie in der Konzerthalle. Aber das oppositionelle Portal Waschnije Istorii fand zahlreiche Details ihrer Kleidung auf einem Video des „Islamischen Staates“ (IS) wieder, das zeigt, wie sie eifrig Menschen erschießen, Kehlen durchschneiden und islamistische Parolen schreien. Die Hinweise verdichten sich, dass der terroristische IS hinter dem Attentat steht. Die Wirklichkeit eskaliert grausam, Überlebende erzählten Radio Kommersant FM, die Mörder hätten Menschen mit Brennflüssigkeit übergossen und bei lebendigem Leibe angezündet. Die russischen Sicherheitsdienstler aber, die die Tadschiken später fassten, stellten unter anderem ein Video ins Internet, das zeigt, wie sie einem ein Ohr abschneiden und es ihm in den Mund stopfen.