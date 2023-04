Inspektion in der Sahelzone Boris Pistorius und Svenja Schulze besuchen Niger und Mali

Lauschig sei es, findet der Minister. Lauschig? 36 Grad. Willkommen im Sahel im April. Boris Pistorius und Svenja Schulze sind gerade bei ihrer gemeinsamen Reise nach Niger und Mali aus dem Flugzeug gestiegen. Der Verteidigungsminister ist für zwei Tage auf Inspektion auch bei der Truppe in Niger und Mali. Entwicklungsministerin Schulze ist mit dabei, weil man zeigen wolle, dass hier, in einer der ärmsten Regionen der Erde, Sicherheit eben nicht nur militärische Sicherheit bedeute. Fast die Hälfte der Bevölkerung sei jünger als 15 Jahre alt, betont die SPD-Politikerin gleich zum Auftakt in Niger. Der Sahel gilt seit Jahren als Rückzugsgebiet und Operationsfläche für Terrorismus. Nach UN-Angaben hat sich die Sahel-Region zu einem Epizentrum für globalen Terrorismus entwickelt. Terroristen nutzten Krisen für sich aus, der Sahel biete dafür jede Menge Gelegenheiten, so die Ministerin.