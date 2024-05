Katalonien-Wahl Sánchez Sozialisten von unterlegenen Separatisten abhängig

Puigdemont, dem in Spanien bis zum Inkrafttreten der Amnestie die Verhaftung droht, hatte den Wahlkampf deshalb vom Ausland aus führen müssen. In der südfranzösischen Stadt Argelès-sur-Mer nur etwa zehn Kilometer nördlich der Grenze zu Spanien reklamierte er am Montag das Amt des Regierungschefs in Barcelona für sich. „Wir können eine stimmige Mehrheit zusammenbringen“, sagte er vor Journalisten.