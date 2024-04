Spanischer Regierungschef Sánchez verkündet mittags Entscheidung über Rücktritt

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez will heute mitteilen, ob er sein Amt infolge einer Korruptionsanzeige gegen seine Ehefrau niederlegt. Das teilte die linke Regierung in Madrid mit. Der sozialistische Politiker hatte am vorigen Mittwoch überraschend angekündigt, er erwäge einen Rücktritt. Für eine fünftägige Bedenkzeit hatte er alle öffentlichen Termine abgesagt und für heute eine Entscheidung angekündigt.