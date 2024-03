Krieg in Nahost Scharfe Warnungen an Israel vor möglicher Rafah-Offensive

Militärisch sehen Experten eine Offensive in Rafah als weniger kompliziert als zuvor in der Stadt Chan Junis, wo sich Elite-Einheiten der Hamas verschanzt hatten. Zudem sei die Bevölkerung in Rafah eher mit Familienclans verbunden und weniger mit extremistischen Organisationen, schrieb Avi Issacharoff in der Zeitung „Jediot Achronot“. Daher gebe es die Hoffnung, „dass eine Militäroperation in Rafah auf weniger Widerstand stößt“.