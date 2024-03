Konzerthalle Schießerei bei Moskau: FSB bestätigt Tote und Verletzte

In sozialen Netzwerken kursieren Aufnahmen von dem Gebäude, das mittlerweile zu einem Drittel in Flammen stehen soll und dessen Dach wohl eingestürzt sein soll. Rund 100 Menschen waren Berichten zufolge zwischenzeitlich in dem brennenden Haus eingeschlossen. Nach Behördenangaben sind Dutzende Rettungswagen im Einsatz und viele Busse, um Menschen in Sicherheit zu bringen.