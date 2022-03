Schifffahrt : Schiffsverkehr auf Bosporus wegen Seemine zeitweise gestoppt

Istanbul Erst kürzlich hat Russland vor treibenden Seeminen aufgrund des Ukraine-Kriegs gewarnt: Nun entdeckt die Türkei eine im Bosporus - wo sie herkam, ist noch unklar. Gibt es weitere Minen?

Ein Team von Tauchern habe eine im Bosporus treibende Seemine alter Art „deaktiviert“, sagte Verteidigungsminister Hulusi Akar nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Der Verkehr auf der Meerenge, die Schwarzes Meer und Mittelmeer verbindet, sei am Samstag ausgesetzt und nach rund vier Stunden wieder aufgenommen worden, sagte ein Beamter der Direktion für Küstensicherheit der Deutschen Presse-Agentur. Schiffe waren demnach aufgefordert worden, an beiden Eingängen der Meerenge anzuhalten. Am Sonntag erklärte Akar, der Schiffsverkehr laufe wieder reibungslos.