Kanzler in Afrika Scholz für stärkere Nutzung von Geothermie in Deutschland

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich für eine stärke Nutzung der Geothermie als Energiequelle in Deutschland ausgesprochen. Beim Besuch der größten Erdwärme-Anlage Afrikas in Kenia sagte er am Samstag: „Das ist auch etwas, das wir in Deutschland nutzen können, und wir werden das tun.“ In dieser klimafreundlichen Energiegewinnung liege ein großes Potenzial. „Geothermie ist an viel mehr Stellen in Deutschland möglich, als viele heute denken“, sagte Scholz.