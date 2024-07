Nato-Gipfel Scholz: „Ich werde dieser Verantwortung gerecht werden“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Nato-Verbündeten beim Gipfel in Washington zugesichert, dass Deutschland seiner Verantwortung als größte europäische Volkswirtschaft auch in schwierigen Zeiten nachkommen werde. „Deutschland ist das größte Land in Europa innerhalb des Nato-Bündnisses. Daraus erwächst uns eine ganz besondere Verantwortung“, sagte Scholz am Rande des Gipfels. „Und das kann ich hier ganz klar und deutlich sagen: Wir werden, ich werde dieser Verantwortung gerecht werden“,