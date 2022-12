Proteste : Scholz: Iranische Regierung schießt auf eigenes Volk

Teheran Fast 500 Menschen sollen bei den Protesten im Iran bereits getötet worden sein, die iranische Regierung hat mit der Hinrichtung von Demonstranten begonnen. Am Rande des EU-Gipfels wird das verurteilt.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die iranische Regierung für das Vorgehen gegen Demonstranten scharf kritisiert. „Wer schießt schon auf sein eigenes Volk? Die iranische Regierung tut das, und deshalb werden wir dort auch weiter sehr klar uns zu positionieren“, sagte der Kanzler am Donnerstag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. „Das, was die iranische Regierung macht, ist unakzeptabel, ist nicht vertretbar.“