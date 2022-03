Krieg in der Ukraine : Scholz und Macron fordern Putin zu Waffenstillstand auf

Krieg in der Ukraine

Olaf Scholz und Emmanuel Macron haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine aufgefordert. Foto: Uncredited/Russian Presidential Press Service/dpa

Berlin Olaf Scholz und Emmanuel Macron haben erneut mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Sie fordern ihn zu einem Waffenstillstand in der Ukraine auf und drängen auf eine diplomatische Lösung.

Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine aufgefordert.

Außerdem drangen Scholz und Macron auf einen Einstieg in eine diplomatische Lösung des Konflikts. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Samstag nach einem Telefonat von Scholz und Macron mit Putin mit. Das Gespräch am Mittag habe 75 Minuten gedauert.