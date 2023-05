Außenpolitik Scholz will keine Supermacht Europa - anders als Macron

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich klar gegen Bestrebungen ausgesprochen, die EU zu einer dritten Supermacht neben den USA und China zu machen. „Wer nostalgisch dem Traum europäischer Weltmacht nachhängt, wer nationale Großmachtfantasien bedient, der steckt in der Vergangenheit“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im Europäischen Parlament in Straßburg. Andere Länder würden sich „zu Recht nicht abfinden mit einer bi- oder tripolaren Weltordnung“, in der es nur zwei oder drei dominante Mächte gibt wie zu Zeiten des Kalten Kriegs.