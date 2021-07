EU-Steuerreform : Scholz zuversichtlich für globale Mindeststeuer

Berlin Experten sprechen vom „radikalsten Umbau des internationalen Steuersystems der letzten Jahrzehnte“: Scholz glaubt an eine Einigung für die globale Mindeststeuer für Unternehmen. Doch es gibt Verweigerer.

Was die EU und gemeinsame Beschlüsse betreffe, sei er „sehr zuversichtlich“, sagte Scholz am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“. „Denn tatsächlich ist es doch so, dass wir schon in der Vergangenheit alle Vereinbarungen zu Steuervermeidung erst mal auf globaler Ebene erzielt haben und dann hat die EU sie auch nachvollzogen, auch die Länder, die skeptisch waren.“