Nach dem Super-Dienstag Schon wieder Biden gegen Trump

Donald Trump hat in der Wahlnacht mit seiner Sicht auf die Lage der Nation vorgelegt. Statt sich über den Durchmarsch in vierzehn von fünfzehn Bundesstaaten am Super-Dienstag zu freuen, vermasselte er den gut gelaunten Anhängern in seiner Mar-A-Lago-Villa von Palm Beach die Stimmung. Die hatten nach jedem auf Fox verkündeten Sieg den Erfolg mit „Trump! Trump! Trump!“-Rufen gefeiert. Ihre Getränke zum Anstoßen mussten sie selbst bezahlen, weil die Wahlkampfkassen des „Make-America-Great-Again“-Kandidaten (Maga) leer sind. Ein Grund, warum sich der chronisch blanke Kandidat am Sonntag mit dem reichsten Mann Amerikas in seiner Strandvilla von Palm Beach getroffen hatte. Ob Elon Musk Dollar Trump im November helfen wird, blieb nach der Begegnung offen.