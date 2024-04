Regierung Schottlands Regierungschef Yousaf tritt zurück

Die Notlage ist hausgemacht: Yousaf hatte am Donnerstag die Zusammenarbeit mit den Grünen aufgekündigt und den bisherigen Kooperationspartner vergrault. Zwar kündigte er trotzig an, künftig eine Minderheitsregierung zu führen. Doch lediglich die Splitterpartei Alba bot ihm eine Zusammenarbeit an - und stellte dafür harte Forderungen. Das lehnte Yousaf ab. Er sei nicht bereit, „meine Werte und Prinzipien zu missachten oder mit wem auch immer Geschäfte zu machen, nur um an der Macht zu bleiben“, sagte er am Montag. Die britische Zeitung „Telegraph“ urteilte, Yousaf habe „sein eigenes politisches Todesurteil unterzeichnet“.