Proteste in Wien : Schülerinnen abgeschoben: Kritik von Österreichs Präsident

Wien Die Abschiebung von gut integrierten Familien lässt die Wogen in Österrech hochgehen. Zwischen der konservativen ÖVP und ihrem grünen Koalitionspartner führt der Einsatz zu Spannungen. Auch der Bundespräsident schaltet sich ein.

„Ich kann und will nicht glauben, dass wir in einem Land leben, wo dies in dieser Form wirklich notwendig ist“, kritisierte das Staatsoberhaupt am Donnerstag in einem in Sozialen Medien veröffentlichten Video. Zwar müsse jedes Staatsorgan auf Basis der geltenden Gesetze handeln. Aber es gehe auch um Augenmaß und rechtliche Spielräume. „Geben wir dem Wohl von Kindern, von Kindern und Jugendlichen Vorrang“, forderte Van der Bellen.