Skandinavien : Schweden: Ergebnis naht in umkämpfter Parlamentswahl

Menschen geben ihre Stimmen in einem Wahllokal in Malmö ab. Foto: Johan Nilsson/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

Stockholm Hat der Schweden-Krimi bald ein Ende? Nach einem beispiellosen Kopf-an-Kopf-Rennen und einem Rekordergebnis für die Rechtspopulisten könnte das vorläufige Ergebnis der Parlamentswahl morgen feststehen.

Drei Tage nach der dramatischen Parlamentswahl in Schweden könnte in dem skandinavischen Land am Mittwoch ein vorläufiges Endergebnis feststehen. Angesichts eines überaus engen Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen dem linksgerichteten Lager und einem konservativ-rechten Block hatte die schwedische Wahlbehörde angekündigt, dass es ein vorläufiges Resultat frühestens am Mittwoch geben werde. Auf dpa-Anfrage teilte die Behörde am Dienstag mit, es sei sehr schwer zu sagen, wann genau das vorläufige Ergebnis feststehe - voraussichtlich aber am Mittwoch oder Donnerstag.