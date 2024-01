Verteidigung Schwedens Nato-Beitritt: Grünes Licht aus Ungarn?

Orban lud Kristersson zu einem Besuch in Ungarn ein, um über den Beitritt zur Nato „zu verhandeln“. Schwedens Regierungschef stellte Orban zunächst ein Treffen in Brüssel in Aussicht. „Ich freue mich darauf, all diese Angelegenheiten näher mit Ihnen in Budapest zu einem für uns beide günstigen Zeitpunkt zu diskutieren“, schrieb Kristersson. „Wir werden auch eine Gelegenheit haben, uns am 1. Februar beim wichtigen Europäischen Rat in Brüssel zu treffen.“