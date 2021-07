Österreich : Schwere Vorwürfe gegen Heinz-Christian Strache vor Gericht

Wien Politisch spielt der Rechtspopulist Heinz-Christian Strache aktuell in Österreich kaum eine Rolle. Doch hat er als Ex-Vizekanzler korrupt gehandelt? Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe.

Der ehemalige Spitzenpolitiker habe in seiner Amtszeit aus eigennützigen Gründen einem befreundeten Klinikbetreiber zu einer vorteilhaften Gesetzesänderung verholfen, so die Vertreterin der Anklage vor dem Landgericht in Wien. Es gebe einen Zusammenhang zwischen einer Parteispende in Höhe von 10.000 Euro an die rechte FPÖ, deren Vorsitzender Strache damals war, und dem auffälligen Einsatz des heute 52-Jährigen für die Klinik. Auch eine Einladung des Klinikbetreibers an das Ehepaar Strache nach Korfu - inklusive An- und Abreise im Privatjet - zähle zu den Verdachtsmomenten.