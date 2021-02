Mittelmeer : Sea-Watch rettet dritten Tag in Folge Migranten aus Seenot

Rom Die deutsche Seenotrettungsorganisation Sea-Watch ist mit ihrem Schiff „Sea-Watch 3“ seit einigen Tagen wieder auf dem Mittelmeer im Einsatz. Sie hat bereits mehrere Hundert Menschen an Bord genommen.

Den dritten Tag in Folge hat Sea-Watch Migranten im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet. 73 Menschen, darunter 16 Frauen und Kinder, seien am Sonntagmorgen an Bord der „Sea-Watch 3“ genommen worden, teilte die Organisation mit Sitz in Berlin per Twitter mit.