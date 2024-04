Krieg in Nahost Sechs Monate Gaza-Krieg: „Beispiellos in Israels Geschichte“

Helles stammt aus Beit Lahia im Norden des Küstenstreifens. Sie sei von dort erst in die Stadt Gaza geflohen, dann nach Deir al-Balah und von dort in eine UN-Schule in Chan Junis im Süden, erzählt sie. „Als die Armee ihren Einsatz in Chan Junis begann, musste ich nach Rafah fliehen.“ Angesichts israelischer Drohungen vor einer Offensive in der Grenzstadt zu Ägypten sei sie dann wieder nach Deir al-Balah gekommen.