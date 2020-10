Nach jahrelangem Streit : Seehofer verteidigt Asylpaket: Keine „Sonderlasten“

Berlin/Brüssel Die Kritik aus der CDU/CSU ließ nicht lange auf sich warten, nachdem die EU-Kommission ihr Konzept für eine neue Asylpolitik vorgelegt hatte. Jetzt beraten die EU-Innenminister über das Paket. Seehofer versucht, die Kritiker zu beschwichtigen.

Es sei selbstverständlich, dass eine nationale Regierung sich nicht komplett in den Vorschlägen aus Brüssel wiederfinde, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag am Rand von Beratungen mit den anderen EU-Innenministern. „Aber meine Fraktion wie die ganze Bundesregierung können sich darauf verlassen, dass wir schon darauf achten, dass es hier keine Sonderlasten für die Bundesrepublik Deutschland gibt.“