Der ESC und die Türkei Sehnsucht nach dem Songcontest

Ach, war das schön damals“, seufzt eine Spaziergängerin in einem Park in Istanbul. Bis heute werden die meisten Türken nostalgisch, wenn sie an den Sieg der türkischen Sängerin Sertab Erener beim Eurovision Song Contest vor 20 Jahren zurückdenken. Es war der erste Sieg der Türkei bei dem Liederwettbewerb, und er löste eine wahre Euphorie im Land aus: Die Türkei stand damals an der Schwelle zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Europäischen Union und feierte den Eurovisions-Sieg als Bestätigung ihrer europäischen Identität.