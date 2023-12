Ukraine Selenskyj besucht US-Europa-Hauptquartier

Nach dem Besuch in Wiesbaden flog Selenskyj wieder vom Frankfurter Flughafen ab, wie ein Sprecher der dortigen Bundespolizei am frühen Abend bestätigte. Das neue Flugziel wurde nicht bekanntgegeben. Der Kurzbesuch fiel in die Zeit, in der beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel um die Zusage von Beitrittsverhandlungen an die Ukraine gerungen wurde.