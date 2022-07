Entlassungen : Selenskyj feuert Geheimdienstchef und Generalstaatsanwältin

Wolodymyr Selenskyj hat seinen hat seinen Geheimdienstchef und seine Generalstaatsanwältin entlassen. Foto: Ukrainian Presidential Press Off/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Kiew Sie sind Schlüsselfiguren der ukrainischen Sicherheitsbehörden: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen Geheimdienstchef und seine Generalstaatsanwältin entlassen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag zwei Schlüsselfiguren seiner Sicherheitsbehörden entlassen. In einem Erlass berief er den Chef des Geheimdienstes SBU, Iwan Bakanow, ab. Nach den vom Präsidialamt in Kiew veröffentlichten Erlassen wurde auch Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa entlassen. Ihre Funktion soll von Oleksij Simonenko übernommen werden.