Ukraine : Selenskyj: Merkels Russlandpolitik „führt nicht zum Ziel“

Berlin Kurz vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit Russlands Präsidenten Putin hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Unterstützung von Deutschland gefordert.

Vor Merkels Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau machte Selenskyj zudem in einem Interview der Funke-Mediengruppe deutlich, dass er noch auf ein Scheitern des deutsch-russischen Gasleitungsprojekts Nord Stream 2 hofft. Merkel wird nach ihrem Besuch bei Putin am Sonntag Selenskyj in Kiew treffen.