Lage im Überblick Selenskyj setzt auf Drohnen, Lukaschenko auf deutsche Geisel

Während Belarus' Machthaber Alexander Lukaschenko Kremlchef Wladimir Putin in Russland besucht, veröffentlicht das Staatsfernsehen in Minsk ein Interview mit einem zum Tode verurteilten Deutschen - und sendet damit eine Botschaft an den Westen. Ein in Belarus (früher Weißrussland) vor der Hinrichtung stehender Deutscher bat Machthaber Alexander Lukaschenko in einem vom staatlichen Fernsehen ausgestrahlten Video um Gnade.