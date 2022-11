Treffen auf Bali : Selenskyj spricht bei G20-Gipfel über Plan für Kriegsende

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht Cherson. Foto: Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Nusa Dua- Truppenabzug und die „territoriale Unversehrtheit der Ukraine“: Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigt auf dem G20-Gipfel auf, wie ein Ende des Krieges in seinem Land aussehen könnte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat per Video beim G20-Gipfel einen Plan für ein mögliches Ende des russischen Krieges aufgezeigt.

Verlängerung des Getreide-Abkommens gefordert

Das Abkommen läuft am 19. November aus. Über eine Verlängerung wird verhandelt. Nach Darstellung Selenskyjs könnten in diesem Jahr 45 Millionen Tonnen aus der Ukraine für die Ernährungssicherheit in der Welt bereitgestellt werden.