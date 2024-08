F-16 in der Ukraine Selenskyj stellt erste F-16 der Ukraine vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten Kampfflugzeuge F-16 aus amerikanischer Produktion in den Diensten seiner Luftwaffe vorgestellt. Zum Tag der Luftwaffe zeigte sich Selenskyj auf einem nicht näher beschriebenen Flugfeld vor zwei Maschinen, die sein Land von ausländischen Partnern erhalten hatte. „Jetzt ist es eine Realität in unserem Himmel, die F-16 sind in der Ukraine“. Auf einem auf der Plattform X verbreiteten Video sind diverser Kampfflugzeuge am Himmel der Ukraine zu sehen, darunter auch die F-16.