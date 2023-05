Russischer Angriffskrieg Selenskyj: Ukraine braucht für Großoffensive noch etwas Zeit

Russland setze darauf, dass sich der Krieg in einen „eingefrorenen Konflikt“ verwandele, sagte Selenskyj. Westliche Sanktionen hätten bereits erhebliche Auswirkungen auf die russische Rüstungsindustrie, etwa bei Artilleriemunition. „Sie haben noch viel in ihren Lagern, aber wir bemerken bereits weniger täglichen Beschuss in einigen Gebieten“, sagte der Präsident. Er forderte, die Umgehung der Sanktionen zu verhindern, etwa die Lieferung von Gütern an Russland über Drittstaaten.