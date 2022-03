Krieg gegen die Ukraine : Selenskyj: Verhandlungspositionen klingen realistischer

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, in Kiew. Foto: Uncredited/Pressebüro des ukrainischen Präsidenten via AP/dpa

Kiew Im Zuge der Verhandlungen mit Russland zeigt sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vorsichtig optimistisch. Für Mitarbeiter des Systems Putin hat er eine unmissverständliche Botschaft.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu den Gesprächen mit Russland über ein Ende des Krieges vorsichtig optimistisch geäußert. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer Videobotschaft.

Beide Seiten verhandelten am Montag und Dienstag in einer Videoschalte. Am Dienstagabend erklärte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak, die Gespräche würden an diesem Mittwoch fortgesetzt.