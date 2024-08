Die Lage im Überblick Selenskyj: Vormarsch in Kursk bringt uns unserem Ziel näher

Selenskyj lobte erneut die in Russland einmarschierten ukrainischen Soldaten und ordnete an, dass sie ihr Geld und alles, was sie brauchen, ordnungsgemäß erhalten. „Wir brauchen jetzt alle die gleiche Einheit und Effektivität, die wir in den ersten Wochen und Monaten dieses Krieges gezeigt haben, als die Ukraine die Initiative übernommen hatte und begann, das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden“, sagte der Präsident. Mit dem Einmarsch in Kursk habe das Land erneut bewiesen, wozu es in der Lage sei.