Wahlen in der Slowakei Gelingt Putin der Einbruch in die EU-Ostflanke?

Brüssel · In kaum einem anderen Land hat die massive Beeinflussung der Bevölkerung durch Moskaus Manipulations-Maschine so gut geklappt wie in der Slowakei. Das könnte sich nun bei den Wahlen an diesem Wochenende auswirken – und die EU jetzt schon stark verändern.

30.09.2023, 05:00 Uhr

Robert Fico im Jahr 2018, damals scheidender Ministerpräsident der Slowakei. Foto: dpa/Martin Baumann

Von Gregor Mayntz

