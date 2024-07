So geht es weiter nach der Wahl Frankreich erwartet komplizierte Regierungsbildung

Der Terminkalender von Emmanuel Macron für diese Woche steht schon lange fest: Am Dienstagabend fliegt der französische Präsident nach Washington zum Nato-Gipfel. Die Innenpolitik muss deshalb bis Freitag warten. Und damit auch die Sondierungen für eine neue Regierung nach dem Sieg des links-grünen Bündnisses Neue Volksfront (NFP) bei den Parlamentswahlen. Premierminister Gabriel Attal reichte am Montag zwar seinen Rücktritt ein, doch Macron will ihn erst einmal auf seinem Posten lassen, „um die Stabilität zu garantieren“. Denn in zweieinhalb Wochen beginnen in Paris die Olympischen Spiele.