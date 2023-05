Prunk und Proteste So war das Krönungswochenende in Großbritannien

Fuhr die goldene Kutsche am Samstag noch durch den Regen von der Westminster Abbey zum Buckingham Palast, kam am Sonntag pünktlich zur Mittagszeit die Sonne heraus. Bei 20 Grad perfekte Bedingungen für Tausende Straßenfeste und Mittagessen, die anlässlich der Krönung veranstaltet wurden. Eine Feier fand zum Beispiel in Richmond, südwestlich von London, statt. Hier hatten die Bewohner, wie in vielen Orten, eine mit Union Jacks geschmückte lange Tafel aufgestellt. In der Luft hing der Duft von Würstchen und Grillfleisch. Kinder spielten, viele hatten ihre Hunde mitgebracht.