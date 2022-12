Militärdiktatur : Sohn von Diktatur-Verschleppten in Argentinien gefunden

Sohn von Diktatur-Verschleppten in Argentinien gefunden

Estela de Carlotto (M), die Leiterin der Menschenrechtsorganisation Abuelas de Plaza de Mayo («Großmütter der Plaza de Mayo»), und andere Aktivisten treffen sich in ihrem Büro im ehemaligen Folterzentrum ESMA in Buenos Aires, Argentinien. Foto: Victor R. Caivano/AP/dpa

Buenos Aires Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass während der Militärdiktatur 500 Babys und Kleinkinder verschleppt wurden. Nach Jahrzehnten kann sich nun aber eine Familie wieder in die Arme schließen.

Während der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 verschwanden nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen bis zu 30.000 Regierungsgegner, linke Aktivisten, Gewerkschafter und Studenten. Im Kampf gegen vermeintliche kommunistische Umtriebe töteten Sicherheitskräfte zahlreiche Menschen in Geheimgefängnissen. Menschenrechtsaktivisten gehen zudem davon aus, dass an die 500 Babys und Kleinkinder von den Militärs unter falscher Identität an Pflegeeltern abgegeben wurden.