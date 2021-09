Parlamentswahl : Sozialdemokraten jubeln in Norwegen

Sozialdemokraten jubeln in Norwegen

Oslo 2019 holten sich die Sozialdemokraten in Finnland und Dänemark die Regierungsmacht zurück. Kurz vor der Bundestagswahl folgt auch Norwegen diesem Beispiel. Bricht damit eine neue Ära der Sozialdemokratie an?

Überglückliche Sozialdemokraten, die frenetisch den Namen ihres Spitzenkandidaten rufen und den kommenden Regierungschef stellen werden: Szenen wie in Norwegen dürfte sich auch die SPD bei der Bundestagswahl in knapp zwei Wochen wünschen.

Nach dem Sieg bei der norwegischen Parlamentswahl macht sich die sozialdemokratische Arbeiterpartei auf, eine von ihr angeführte Regierungskoalition auf den Weg zu bringen. Parteichef Jonas Gahr Støre ließ am Dienstag keinen Zweifel daran, dass er die Sozialdemokratie wieder auf dem Vormarsch sieht.

Bereits in den Stunden nach dem Wahlsieg gingen etliche Glückwünsche bei dem 61-Jährigen ein, der aller Voraussicht nach neuer Ministerpräsident der wohlhabenden Nation im Norden Europas wird. „Ich habe Grüße von einer Person erhalten, die mir viel bedeutet: Hillary Clinton“, erzählte Støre am Vormittag vor seinem Haus in Oslo Reportern.