Parlament Spanien: Abstimmung über neue Regierung erst Ende September

Spanien versinkt in eine spätsommerliche Polit-Siesta, die vielen in der viertgrößten EU-Volkswirtschaft Sorgen bereitet. Erst in über einem Monat, am 26. und am 27. September, wird das Unterhaus des Parlaments in Madrid über die Kandidatur des bisherigen konservativen Oppositionsführers Alberto Núñez Feijóo für das Amt des Ministerpräsidenten debattieren und abstimmen. In Spanien war allgemein ein deutlich früherer Termin erwartet worden, um eine lange Hängepartie mit mehreren negativen Folgen zu umgehen.