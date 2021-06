Abspaltungsversuch 2017 : Spanische Regierung begnadigt katalanische Separatisten

Madrid Die spanische Regierung um Ministerpräsident Pedro Sánchez begnadigt neun katalanischen Separatistenführern. Kritik kommt von allen Seiten.

Die Maßnahme sei nötig, „um die Eintracht und das Zusammenleben wiederherzustellen“, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag in Madrid kurz nach einer Kabinettssitzung, auf der seine linke Regierung den umstrittenen Beschluss fasste. Sánchjez betonte: „Wir wollen eine neue Etappe des Dialogs eröffnen. Die spanische Demokratie beweist ihre Größe.“

Sánchez will „Eintracht wiederherstellen“

Die Begnadigungen werden von der konservativen Opposition scharf kritisiert. Parteiführer sprachen unter anderem von einem „Schlag gegen die Demokratie“ in Spanien und kündigten eine Anfechtung vor dem Obersten Gericht an. Vor gut einer Woche hatten in Madrid Zehntausende gegen die Freilassung der Separatisten protestiert. Aber auch viele Aktivisten undVertreter der Regionalregierung sind unzufrieden: Sie weisen die Maßnahme als ungenügend zurück und fordern eine Generalamnestie, die Annullierung der Urteile von 2019 sowie grünes Licht aus Madrid für ein Unabhängigkeitsreferendum.