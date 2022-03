Debatte um EU-Beitritt : SPD-Politiker will „ersten Schritt“ Richtung EU für Ukraine

Berlin Kiew habe eine „klare EU-Perspektive“ verdient, sagt SPD-Außenpolitiker Michael Roth. Putin vergleicht Roth mit Dagobert Duck: Dieser sitze auf einem Tresor, könne mit dem Geld aber nichts mehr anfangen.

Roth: Putin hat Tresor wie Dagobert Duck

Schon jetzt stehe Russlands Präsident Wladimir Putin aber mit dem Rücken zur Wand, die Wirtschaft in seinem Land werde in wenigen Wochen am Existenzminimum angekommen sein. Roth wies zurück, dass der Westen durch die Energieimporte Russlands Kriegskasse fülle. „Schon jetzt hat Putin 600 Milliarden Euro in einem Tresor liegen wie Dagobert Duck, aber er kann mit dem Geld nichts mehr anfangen. Die Sanktionen tragen ja dazu bei, dass Putin und die russische Wirtschaft abgeschnitten ist“, sagte Roth.