Islamisten : Sprecher: Taliban-Führer Achundsada in Afghanistan

Sprecher: Taliban-Führer Achundsada in Afghanistan

Auf diesem 2016 veröffentlichten Foto posiert der Führer der Taliban, Haibatullah Achundsada, für ein Porträt. Er soll wieder in Afghanistan sein. Foto: Afghan Islamic Press/AP/dpa/Archivbild

Istanbul Er galt als verschollen, doch jetzt soll er wieder in Afghanistan sein: Haibatullah Achundsada, Anführer der Taliban.

Der bislang als verschollen geltende Taliban-Führer Haibatullah Achundsada befindet sich nach Angaben des Sprechers der Islamisten in Afghanistan.

„Haibatullah Achundsada führt derzeit Gespräche in Kandahar“, sagte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid am Sonntagabend in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu der Türkei.