Wirtschaftskrise : Sri Lanka: Demonstranten stürmen Amtssitz des Präsidenten

Colombo Dem stark verschuldeten Sri Lanka fehlt Geld, um wichtige Güter wie Treibstoff oder Medikamente zu importieren. Vor Tankstellen gibt es regelmäßig lange Schlangen. Nun ist die Lage bei Protesten eskaliert.

Bei Protesten gegen die schwere Wirtschaftskrise in Sri Lanka haben Demonstranten nach Angaben der Polizei den Amtssitz von Präsident Gotabaya Rajapaksa in der Hauptstadt Colombo gestürmt. Der Staatschef sei in Sicherheit gebracht worden, teilte ein Sprecher des Präsidentenbüros am Samstag mit.