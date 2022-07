Demonstrationen : Sri Lankas Präsident bestätigt seine Absicht zurückzutreten

Demonstranten hatten am Wochenende den Präsidentenplast sowie das Präsidialamt gestürmt. Seit Monaten gehen Menschen in Sri Lanka wegen der schweren Wirtschaftskrise auf die Straße. Foto: Rafiq Maqbool/AP/dpa

Colombo Das Land leidet unter der schwersten Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit 1948. Der Präsident unterstreicht seine Rücktrittsabsichten. Doch vielen Menschen geht das nicht schnell genug.

Der Präsident des von einer schweren Wirtschaftskrise erschütterten Sri Lanka hat angesichts andauernder Proteste seine Rücktrittsabsicht bestätigt. Präsident Gotabaya Rajapaksa habe Premier Ranil Wickremesinghe am Montag offiziell über seine Entscheidung informiert, teilte das Büro des Premiers mit.

Demonstranten besetzten indes am Montag weiterhin den Präsidentenpalast und das Präsidialamt sowie die offizielle Residenz des Premierministers. Sicherheitskräfte versuchten nach Angaben der Polizei zunächst nicht, die Gebäude zurückzuerobern. Die Sicherheitslage in der Hauptstadt Colombo sei aber unter Kontrolle.

Schon am Wochenende hatte der Parlamentspräsident erklärt, Präsident Rajapaksa werde am Mittwoch seinen Posten räumen. Die Demonstranten verlangen aber einen sofortigen Rückzug Rajapaksas. Bis dahin wollen sie ihre Proteste fortsetzen. Demonstranten und Oppositionsparteien fordern auch den Rücktritt von Premier Wickremesinghe. Sie drohen mit landesweiten Streiks ab Donnerstag, sollten Premier und Präsident bis dahin ihre Ämter nicht niedergelegt haben. Premier Wickremesinghe hatte am Wochenende seinen Rückzug angeboten, um den Weg für eine neue Regierung unter Beteiligung aller Parteien zu ebnen.