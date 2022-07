Nach Massenprotesten : Sri Lankas Präsident flieht - Proteste gehen weiter

Colombo Im krisengeschüttelten Sri Lanka überschlagen sich die Ereignisse: Der Präsident flieht auf die Malediven, sein nicht minder unbeliebter Premier löst ihn vorübergehend ab. Eine Lösung für das Chaos ist nicht in Sicht.

Seit Monaten hat sich über Sri Lanka so etwas wie ein perfekter Sturm zusammengebraut. Menschen gingen täglich auf die Straße, um ihren Präsidenten loszuwerden. Am Mittwoch war der 73 Jahre alte Gotabaya Rajapaksa dann endlich weg. Faktisch entmachtet flog er gemeinsam mit seiner Frau in einer Militärmaschine in das nahe gelegene Urlaubsparadis Malediven, wie die Behörden beider Länder bestätigten. Aber der Jubel der Protestierenden in der Hauptstadt Colombo über diese Flucht hielt nur kurz an und schlug dann teils in Wut um.