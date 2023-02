NS-Verbrechen : SS-Massaker in Oradour-sur-Glane: Letzter Überlebender tot

Oradour-sur-Glane Der kleine Ort in Zentralfrankreich wurde zu einem Symbol für die Verbrechen des Nazi-Regimes im Zweiten Weltkrieg. Nur wenige entkamen dem grausigen Massaker. Der letzte Überlebende ist nun gestorben.

Am 10. Juni 1944 hatten Soldaten eines Waffen-SS-Panzerregiments das Dorf in Zentralfrankreich innerhalb weniger Stunden ausgelöscht. Frauen und Kinder sperrten sie in eine Kirche ein und zündeten diese an. Die Männer wurden erschossen. 643 Menschen kamen ums Leben. Nur wenige Einwohner konnten entkommen. Der Ort wurde zu einem Symbol für Nazi-Kriegsverbrechen im besetzten Frankreich.